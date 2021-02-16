Минюст в судебном порядке может инициировать запрет партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией Украины.

"Партию Шария" нельзя ликвидировать во внесудебном порядке из-за объявления подозрения в государственной измене ее неофициальному лидеру Анатолию Шарию.

Об этом в Facebook сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, комментируя возможные перспективы партии, неофициальному лидеру которой СБУ объявила подозрение в госизмене.

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Она отметила, что согласно ст. 37 Конституции Украины, "создание и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются".

Кроме того, по словам Айвазовской, закон о политических партиях предусматривает, что в судебном порядке Минюст может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией Украины.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения не является тем самым, что и обвинительный приговор. Соответственно, на вопросы журналистов, которые уже начали поступать, и общественности, автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя", - пояснила она.

Руководитель ОПОРЫ также добавила, что законодательство не предусматривает ликвидацию структуры во внесудебном порядке из-за вручения подозрения ее лидеру, даже в случае серьезного преступления.

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Подозрение Шарию о госизмене: что известно

16 февраля, стало известно, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены гражданину Украины Анатолию Шарию.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса - ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В настоящее время проходят следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария.

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Автор: Антонина Доломанжи