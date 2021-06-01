Впереди несколько месяцев волокиты, судебные тяжбы могут продлиться более года.

Блогер Анатолий Шарий, которого в Украине разыскивают по подозрению в госизмене, обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.

Об этом говорится в видеоблоге редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко.

"В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками", - отметил журналист.

По его словам, суды Литвы теперь должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.

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"Придется подождать. Рано или поздно, я абсолютно убежден, литовские власти победят и у Шария не будет статуса", - считает Сидоренко.

По его словам, лишение статуса беженца сделает пребывание Шария в странах Евросоюза нелегальным.

«Одновременно Шария объявили персоной нон грата в Литве. Это означает, что он не имеет права въехать на территорию этого государства, но, к сожалению, может оставаться в других странах ЕС, пока его, скажем, не депортируют...», - объяснил Сидоренко.

В этом контексте, по словам редактора, очень важно украинское дело в отношении Шария. Если украинская прокуратура сможет убедить власти стран ЕС, что расследование имеет серьезную почву, фигуранта должны выдать Украине.

Накануне УП со ссылкой на источники сообщила, что Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон-грата.

Дело Шария

16 февраля стало известно, что СБУ сообщила блогеру Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

По мнению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

25 февраля СБУ объявила Шария в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру информацию о внесении ложных данных при перерегистрации «Партии Шария».

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Автор: Дмитрий Захаров