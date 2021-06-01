Народный депутат Украины Ирина Верещук (фракция «Слуга народа») надеется, что ситуация с блогером Анатолием Шарием не повлияет на партнерские отношения между Украиной и Литвой.
Об этом она сказала журналистам, комментируя решение Литвы о лишении Шария статуса беженца.
Она отметила, что, когда Литва предоставляла этот статус, тогда уже «были призывы не делать этого, но Литва считала, что господин Шарий является политически преследуемым лицом в Украине, а сейчас почему-то так не считает».
Верещук добавила, что не знает, какие были основания для такого решения Литвы.
«Но в любом случае, я знаю, что сегодня в отношении него есть криминальное производство, и его партия в Минюсте под вопросом - есть судебный иск об отмене регистрации партии Шария», - отметила депутат.
Она также отметила, что «не хотелось бы, чтобы эта ситуация повлияла на наши дружественные партнерские внешние отношения со странами».
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Дело против Шария
16 февраля стало известно, что СБУ объявила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.
В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.
25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск.
11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности Партии Шария. Первое заседание суда по этому делу состоялось 6 апреля. На заседании адвокат заявил отвод судье.
В свою очередь Партия Шария подала в ОАСК иск в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправными действия управления относительно составления и отправки в Минюст письма о нарушении Партией Шария украинского законодательства.
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