В "СН" напомнили, что есть судебный иск об отмене регистрации партии Шария в Украине.

Народный депутат Украины Ирина Верещук (фракция «Слуга народа») надеется, что ситуация с блогером Анатолием Шарием не повлияет на партнерские отношения между Украиной и Литвой.

Об этом она сказала журналистам, комментируя решение Литвы о лишении Шария статуса беженца.

Она отметила, что, когда Литва предоставляла этот статус, тогда уже «были призывы не делать этого, но Литва считала, что господин Шарий является политически преследуемым лицом в Украине, а сейчас почему-то так не считает».

Верещук добавила, что не знает, какие были основания для такого решения Литвы.

«Но в любом случае, я знаю, что сегодня в отношении него есть криминальное производство, и его партия в Минюсте под вопросом - есть судебный иск об отмене регистрации партии Шария», - отметила депутат.

Она также отметила, что «не хотелось бы, чтобы эта ситуация повлияла на наши дружественные партнерские внешние отношения со странами».

Дело против Шария

16 февраля стало известно, что СБУ объявила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности Партии Шария. Первое заседание суда по этому делу состоялось 6 апреля. На заседании адвокат заявил отвод судье.

В свою очередь Партия Шария подала в ОАСК иск в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправными действия управления относительно составления и отправки в Минюст письма о нарушении Партией Шария украинского законодательства.

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Автор: Надя Пришляк