Турция стремилась выступить посредником между РФ и Украиной.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин на международном форуме в Дохе призвал мир к диалогу с РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Если все сжигают мосты с Россией, то кто будет с ними разговаривать в конце концов. ... Украинцев нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы они могли защитить себя… Но Россия должна быть услышана, так или иначе", - заявил Калин.

Как сообщал УНИАН, Турция стремилась выступить посредником между РФ и Украиной.

10 марта в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова.

В свою очередь Турция готова рассмотреть возможность стать одним из гарантов безопасности Украины в будущем.

Также Анкара прилагает усилия для организации встречи президентов РФ и Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Турция заявляет, что вторжение России неприемлемо. Но в то же время принципиально выступает против западных санкций и не присоединилась к ним, готова сотрудничать с подсанкционными российскими олигархами.

26 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова рассматривать пребывание и работу у себя российских олигархов.

"Если вы имеете в виду, могут ли эти олигархи вести любой бизнес в Турции, то, конечно, если это законно и не противоречит международному праву, мы рассмотрим это", - заявил министр на форуме в Дохе.

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