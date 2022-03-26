В настоящее время судоходство через Босфор, которое закрывали утром, уже возобновилось.

Власти Турции сегодня утром закрывали проход через Босфор в обоих направлениях после сообщения гражданского коммерческого судна о подозрительном объекте, похожем на мину.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу. По его словам, это была старая мина. Он рассказал, что изначально к подозрительному предмету была направлена группа подводной обороны. Она локализовала угрозу, а затем приступила к обезвреживанию.

Акар отметил, что о находке были проинформированы украинская и российская стороны.

В настоящее время судоходство через Босфор возобновилось. "Приняты необходимые меры. Морское судоходство продолжается безопасно. ВМФ Турции следит за ситуацией", - сказал Акар.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Управления навигации, гидрографии и океанографии ВМС Турции предупредило о возможном дрейфе мин Черном море, в частности вблизи Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

Перед этим стало известно, что Россия могла заминировать рекомендуемые пути в Черном море от Босфора до Одессы. Украинские эксперты узнали, что морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждения об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, которые дрейфуют в Черном море".