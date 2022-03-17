Мевлют Чавушоглу отметил, что встречу на уровне лидеров надо подготовить как можно быстрее

Российская Федерация не против, чтобы Турция была одной из гарантий безопасности Украины. В Анкаре выступают за встречу представителей Украины и РФ в ближайшем времени.

Об этом сообщает NTV.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев хочет видеть Анкару как гаранта безопасности Украины. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в РФ не против такой роли Анкары.

"Наша надежда на прекращение огня еще немного выросла. Есть вероятность, что оба лидера встретятся, если будет договоренность по вопросам, которые мы рассматриваем как сближение", - заявил турецкий дипломат.

По его словам, необходимо как можно быстрее подготовить основу для встречи на уровне лидеров.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова.

После переговоров Кулеба отметил, что Киев не может остановить войну, если у страны-агрессора нет желания этого делать. По его словам, Украина ищет дипломатические решения, но пока их нет, будет "самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии".

В свою очередь Турция готова рассмотреть возможность стать одним из гарантов безопасности Украины в будущем.

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