Без принудительного привода: Порошенко прибыл на допрос в ГБР (фоторепортаж)

Ранее суд разрешил принудительный привод экс-президента для проведения допроса.

Пятый президент Украины утром в среду пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Ранее в ГБР сообщали, что Порошенко вызвали 10 июня на 11:00 в деле о прослушивании международных переговоров с участием самого президента. Впоследствии стало известно, что Печерский суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко для допроса в ГБР.

Возле здания Бюро Порошенко встречали его однопартийцы, народные депутаты и журналисты. Выступив перед ними, пятый президент зашел в здание ГБР, вероятно, для проведения допроса.

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На предыдущие вызовы Порошенко не реагировал и в ГБР не приходил.

Возле здания ГБР сегодня поклонники Порошенко расставили картины.

Как сообщал УНИАН, 22 мая стало известно, что Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля на 26 мая в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников. Экс-президент на допрос тогда не пришел, но открыл выставку этих картин в киевском музее Ивана Гончара.

26 мая следователи ГБР приехали в музей и при входе заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

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