Порошенко вызвали в ГБР в деле о прослушивании международных переговоров
13:19, 03 июня 2020Политика
313 0
Порошенко вызвали 10 июня на 11:00.
Порошенко - допрос Порошенко - Порошенко вызвали в ГБР / фото УНИАН
Пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко в очередной раз вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Читайте такжеКоломойский требует возбудить дело против Порошенко по четырем статьям УК: суть претензий
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Порошенко вызвали 10 июня на 11:00 в деле о прослушивании международных переговоров с участием самого президента.
Как сообщал УНИАН, в конце мая Порошенко вызвали на допрос по двум делам – о перемещении картин через таможенную границу Украины, а также в деле так называемых “пленок Байдена”.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter