Порошенко вызвали в ГБР в деле о прослушивании международных переговоров

Порошенко вызвали 10 июня на 11:00.

Пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко в очередной раз вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

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Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Порошенко вызвали 10 июня на 11:00 в деле о прослушивании международных переговоров с участием самого президента.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Порошенко вызвали на допрос по двум делам – о перемещении картин через таможенную границу Украины, а также в деле так называемых “пленок Байдена”.

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