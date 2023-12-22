Народный депутат от партии "Слуга народа" Кирилл Нестеренко обратился в Государственное бюро расследований с просьбой проверить, на законных основаниях ли лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил более 37 млн грн от Министерства финансов Венгрии.

Необходимость проведения проверки он аргументирует тем, что правительство Венгрии внедряет откровенную антиукраинскую политику, блокирует инициативы Европейского Союза и НАТО по поддержке Украины, выступает против вступления Украины в ЕС, призывает снять санкции с РФ и подписать с государством-агрессором мирное соглашение.

Судя по декларации Порошенко, средства от правительства Венгрии он получил накануне визита в эту страну, во время которого должен был встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном. Служба безопасности запретила Порошенко выезд из Украины из-за "замысла спецслужб РФ провести широкомасштабную ИПСО".

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Исходя из этого заявления СБУ, указывает Нестеренко в депутатском обращении, он просит ГБР выяснить, не являются ли указанные средства скрытой формой оплаты за поддержку пророссийских сил иностранных государств, встречи с ними и содействие им в изменении настроений по поддержке Украины на международной арене.

Напомним, в декларации на сайте НАПК Петр Порошенко указал более 37 млн грн, которые получил от правительства Венгрии. 23 октября 2023 г. он задекларировал 517173 грн процентов, указав источником поступления Министерство финансов Венгрии. 24 ноября в качестве процентов от Минфина этого государства Порошенко задекларировал еще 1036940 грн. в этот же день в декларации нардепа появилась сумма 36067500 грн, вид дохода — "погашение облигаций", источник поступления - Минфин Венгрии.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что Порошенко вкладывает средства в ценные бумаги с целью аккумуляции средств на проекты по поддержке ВСУ. В партии призвали не заниматься "политиканством" и спекуляциями на "публично и прозрачно задекларированных доходах от ценных бумаг из Венгрии".

Как сообщалось ранее, утром 1 декабря Петр Порошенко заявил, что его не выпустили за пределы Украины, несмотря на распоряжение председателя ВРУ относительно его международной командировки с 1 по 8 декабря. По словам Порошенко, в эти дни у него были запланированы встречи на высшем уровне с представителями Конгресса США и Сейма Польши.

2 декабря СБУ сообщила, что владеет информацией о "подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины". Партия Порошенко Квропейская солидарность" назвала объяснение СБУ "ложным".

Впоследствии информацию о подготовке встречи Орбана и Порошенко подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.