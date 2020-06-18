"Из-за томоса": Порошенко под зданием суда заявил, что против него завели еще одно дело
В отношении экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко возбудили еще одно уголовное производство - за разжигание межрелигиозной вражды.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил, выступая перед Печерским районным судом Киева.
"Оказывается, они возбудили в отношении меня еще одно дело. Называется оно "За разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - заявил экс-президент.
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Также он назвал открытые против него уголовные производства "мелкой местью закомплексованных людей", и заявил, что не боится нынешней власти.
Завершив выступление, Порошенко зашел в суд.
Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Порошенко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.
Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Евгения Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
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