Порошенко пришел в Печерский райсуд Киева

В суде запланировано рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Порошенко.

Экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел в Печерский районный суд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас Порошенко выступает со сцены перед входом в суд.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревается в издании заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Евгения Божко к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

На 15:15 в Печерском райсуде запланировано рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Порошенко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

Один из адвокатов Порошенко Илья Новиков заявил, что его клиент придет в суд, несмотря на информацию о ходатайстве генпрокурора Ирины Венедиктовой перенести судебное заседание на 19 июня, которое она якобы подала.

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