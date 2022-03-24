В частности, речь идет о помощи в области кибербезопасности и с целью защиты от химических, биологических, радиационных и ядерных угроз.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что лидеры НАТО договорились помогать Украине больше после обращения президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на брифинге по завершению чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"Народ Украины сопротивляется с мужеством и решительностью, борется за свою свободу и будущее. Мы выступаем на их стороне. Президент Зеленский обратился к нам с пылкой речью, поблагодарив союзников НАТО за значительную поддержку, которую мы оказываем, и отметил жизненную необходимость еще большей военной помощи", – сказал Столтенберг.

По его словам, сегодня лидеры НАТО согласились обеспечивать дальнейшую поддержку для Украины и "вводить беспрецедентную цену для России".

Он подчеркнул, что союзники укомплектовывают Вооруженные силы Украины путем значительных военных поставок, в том числе противотанковыми и противовоздушными системами, а также беспилотными аппаратами. По его словам, эта помощь уже доказала, что является высокоэффективной. Также страны-члены Альянса оказывают существенную финансовую и гуманитарную помощь.

"Сегодня мы согласились делать больше, в том числе по помощи в области кибербезопасности, и предоставление снаряжения, чтобы помочь Украине защититься против биологической, химической, радиационной и ядерной угроз", – подчеркнул Столтенберг.

Он пояснил, что это может включать оборудование по выявлению и защите от этих угроз, медицинскую помощь, а также обеспечение профессиональной подготовки на случай заражения и управления в кризисных условиях.

"Мы настроены делать все возможное для поддержки Украины, и я приветствую конкретные предложения по оказанию помощи, сделанные союзниками сегодня", – добавил он.

Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО внимательно выслушали предложения президента Украины Владимира Зеленского.

При этом он напомнил, что Украина получает летальное вооружение, современные системы, которые помогают сбивать вражеские самолеты и атаковать боевые танки, а также многие другие виды помощи.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели и до сих пор вводят мощные экономические санкции против страны-агрессора. Помимо прочего, ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Так, курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза.

Более того, мировые производители и бренды начали массово уходить с рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают зарабатывать "кровавые деньги". Среди таковых – Adidas, Leroy Merlin и Danone.

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