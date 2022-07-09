Состоялась пятичасовая встреча глав дипломатических ведомств США и КНР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не считает, что Китай ведет себя нейтрально в отношении войны в Украине, поскольку Пекин поддержал Россию в Организации Объединенных Наций и "усилил пророссийскую пропаганду".

Как сообщает "Голос Америки", Блинкен заявил в субботу, что он обсуждал российскую агрессию в Украине в ходе более чем пятичасовых переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Откровенные", по словам обоих собеседников, переговоры состоялись на следующий день после того, как Блинкен и Ван И приняли участие во встрече министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали.

"Я снова сказал министру, что нас беспокоит сближение КНР с Россией", - рассказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров.

Он напомнил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 13 июня ясно дал понять, что поддерживает партнерство с Кремлем.

Издание напоминает, что незадолго до вторжения России в Украину Пекин и Москва объявили о "безграничном" партнерстве. В то же время представители Белого дома недавно отмечали, что США не видели того, чтобы Китай уклонялся от соблюдения западных санкций в отношении России или поставлял ей военную технику.

Отвечая на вопрос о своем отказе от переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи "Большой двадцатки", Блинкен сказал: "Проблема заключается в следующем: мы не видим никаких признаков того, что Россия в данный момент готова к конструктивной дипломатии".

По словам Блинкена, ожидается, что президент США Джо Байден и Си Цзиньпин буду иметь разговор в ближайшие недели.

В свою очередь в заявлении, опубликованном МИД КНР, говорится, что в ходе субботних переговоров Ван обменялся с Блинкеном мнениями по "украинскому вопросу", какие-либо подробности не наводятся.

Соединенные Штаты называют Китай своим главным стратегическим соперником и обеспокоены тем, что Пекин может попытаться захватить остров Тайвань, подобно тому как Россия напала на Украину.

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