Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращение острова в свой состав военным путем.
Такое заявление сделал посол Китая во Франции Лу Шае во время прямого эфира на YouTube-канале Livre Noir.
"Мы вернем Тайвань всеми средствами, в том числе военными", — заявил дипломат во время обсуждения дальнейшей судьбы острова.
Напомним, Тайвань — это частично признанное государство. Его власти борются за полную независимость. А Пекин считает остров своей территорией, хотя Коммунистическая партия Китая никогда им не управляла. На этой почве возник конфликт, который в последние месяцы набирает оборотов.
Противостояние Китая и Тайваня: что известно
- Президент США Джо Байден 23 мая заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае нападения Поднебесной.
- Неделю спустя десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО Тайваня, однако обошлось без вооруженного столкновения.
- Министры обороны США и Китая, Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ соответственно, 10 июня встретились в Сингапуре. После переговоров в Минобороны КНР заявили, что Пекин готов вступить в войну, если будут предприняты попытки сделать Тайвань независимым. При этом беседу между министрами в Китае охарактеризовали, как "откровенную", "позитивную и конструктивную".
- В середине июня китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, разрешающий "невоенное" использование вооруженных сил. Это вызвало опасения насчет потенциального вторжение КНР в Тайвань под видом "спецоперации" без объявления войны.