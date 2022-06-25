Пекин придерживается своей позиции.

Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращение острова в свой состав военным путем.

Такое заявление сделал посол Китая во Франции Лу Шае во время прямого эфира на YouTube-канале Livre Noir.

"Мы вернем Тайвань всеми средствами, в том числе военными", — заявил дипломат во время обсуждения дальнейшей судьбы острова.

Напомним, Тайвань — это частично признанное государство. Его власти борются за полную независимость. А Пекин считает остров своей территорией, хотя Коммунистическая партия Китая никогда им не управляла. На этой почве возник конфликт, который в последние месяцы набирает оборотов.

Противостояние Китая и Тайваня: что известно

Президент США Джо Байден 23 мая заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае нападения Поднебесной.

Неделю спустя десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО Тайваня, однако обошлось без вооруженного столкновения.

Министры обороны США и Китая, Ллойд Остин и Вэй Фэнхэ соответственно, 10 июня встретились в Сингапуре. После переговоров в Минобороны КНР заявили, что Пекин готов вступить в войну, если будут предприняты попытки сделать Тайвань независимым. При этом беседу между министрами в Китае охарактеризовали, как "откровенную", "позитивную и конструктивную".

В середине июня китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, разрешающий "невоенное" использование вооруженных сил. Это вызвало опасения насчет потенциального вторжение КНР в Тайвань под видом "спецоперации" без объявления войны.

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