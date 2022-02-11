Итоги встречи подвели руководитель ОП Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

В пятницу, около часа ночи по киевскому времени в Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая длилась почти 9 часов. По ее итогам провел брифинг руководитель Офиса президента Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. О чем говорили "нормандские советники - читайте далее в материале.

"Нормандский формат" продлится

Руководитель ОП во время брифинга заявил, что советники лидеров стран "нормандского формата "не смогли" прийти к общему документу".

Было бы странно, чтобы во вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы бы смогли что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня произошло, как произошло, - сказал он

Также, по словам руководителя ОП, советники лидеров стран "нормандского формата "высказали" полную приверженность" режиму прекращения огня на Донбассе.

Все сегодня выразили полную приверженность режиму прекращения огня, независимо от каких-либо условий. Только в атмосфере выполнения режима прекращения огня действительно есть возможность продолжать переговоры, - отметил он

Также он отметил, что во время сегодняшних переговоров стороны не обсуждали вероятную встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата".

Мы не определили еще где именно, но этот процесс точно еще будет происходить. Мы точно будем продолжать говорить. Так, у нас сегодня есть разногласия, есть позиции, которые надо согласовывать, но самое главное - есть воля продолжать и есть воля договариваться. Это главное. И мы будем продолжать это делать, - подчеркнул Ермак

По его словам, все стороны согласны с необходимостью встречи лидеров, однако назвать точные даты пока не могут.

По мнению представителя РФ Дмитрия Козака, переговоры не принесли результатов, а преодолеть разногласия по интерпретации Минских соглашений не удалось.

К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, высказанных в документах, - отметил Козак

Представитель РФ также убежден, что "нормандский формат" остается единственным механизмом для достижения мира.

Я уверен, что единственный международный эффективный механизм, который может способствовать урегулированию конфликта, это нормандский формат. Необходимо, чтобы коллеги сконцентрировались и сформулировали конкретные идеи, каким образом можно завершить этот конфликт (войну на Донбассе, - УНИАН), - подчеркнул он

По его мнению, прогресс в минском переговорном процессе может быть достигнут лишь при единой позиции всех участников "нормандского формата".

Визит Шольца в Украину

По словам руководителя ОП, Украина надеется на то, что Германия продолжит "играть одну из ключевых ролей по мирному процессу", в частности, как одна из стран-участниц "нормандского формата".

Поэтому мы надеемся, что усилия, которые прилагает Германия действительно помогут Украине принести мир на нашу землю и вернуть наши земли, - подчеркнул Ермак

Ермак также напомнил, что визит канцлера Германии в Украину и его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским запланированы на 14 февраля.

Я думаю, что это будет очень содержательный и насыщенный визит. Первый визит канцлера в Украину, его переговоры с президентом Зеленским, - отметил он

По мнению Ермака, после этого у Шольца "будут результативные переговоры в Москве".

Перенос переговоров в Турцию

Ермак отметил, что Украина "с радостью приняла предложение Турции о переносе переговоров в "минском формате", однако самым главным для страны является то, чтобы эти переговоры "проходили и были результативными".

Место - это важная вещь, но не на первом месте. Поэтому, я думаю, что сегодня, когда это все еще происходит в режиме видеоконференции, важно, чтобы был результат этих переговоров, - подчеркнул он

Война в Украине

По словам Ермака, Украина верит в то, что ее партнеры выполнят свои обязательства и "Украина получит не только гарантии экономической, но и общей безопасности".

Мы считаем, что надо говорить о гарантиях безопасности Украины уже сегодня. Не надо ничего ждать... Сегодня без прекращения войны в Украине не может быть европейской системы безопасности. И сегодня мы тоже об этом очень четко и много раз говорили, - отметил он

Руководитель ОП также добавил, что важна и энергетическая безопасность, поэтому Украина рассматривает "Северный поток-2" как ее часть.

По словам представителя РФ, "нормандские советники" не обсуждали вопросы безопасности на встрече в Берлине.

Мы эти вопросы безопасности сегодня не обсуждали, - сказал он

Однако, по мнению Козака, непонятно насколько Украина готова решить конфликт военным, а не политическим путем.

"Сегодня на линии соприкосновения сосредоточено значительное количество войск и вооружений. Но насколько Украина готова решить вопрос военным, а не политическим путем, сказать очень трудно, - сказал он

Напомним, перед встречей советников лидеров "нормандской четверки" в ОП рассказали о целях Украины.

Так, одной из целей украинской стороны на переговорах было разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Украинская сторона также должна была предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны и поднять вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ на линии разграничения.