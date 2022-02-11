По словам представителя Украины Андрея Ермака, политические советники "точно встретятся очень скоро".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на встрече стороны обсудили необходимость подготовки встречи лидеров стран "нормандского формата".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Ермак отметил, что во время переговоров стороны не обсуждали вероятную встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата".

"Идет процесс. И все заинтересованы - украинская делегация, наши партнеры из Германии и Франции, представители России говорят о том, что действительно нужно подготовить и сделать возможным, чтобы состоялась встреча лидеров. Я не могу вам сказать конкретную дату", - отметил он.

По словам представителя Украины, политические советники "точно встретятся очень скоро".

Он подчеркнул, что процесс переговоров не планируют останавливать.

"Мы не определили еще где именно, но этот процесс точно еще будет происходить. Мы точно будем продолжать говорить. Так, у нас сегодня есть разногласия, есть позиции, которые надо согласовывать, но самое главное - есть воля продолжать и есть воля договариваться. Это главное. И мы будем продолжать это делать", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 10 февраля в Берлине завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая длилась почти 9 часов.