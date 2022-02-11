По его мнению, это будет "результативный и насыщенный визит".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал об ожиданиях от визита федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

Ермак напомнил, что визит канцлера Германии в Украину запланирован на 14 февраля.

"Я думаю, что это будет очень содержательный и насыщенный визит. Первый визит канцлера в Украину, его переговоры с президентом Зеленским", - отметил он.

Руководитель ОП подчеркнул, что Украина надеется на то, что Германия продолжит "играть одну из ключевых ролей по мирному процессу", в частности, как одна из стран-участниц "нормандского формата".

"Поэтому мы надеемся, что усилия, которые прилагает Германия действительно помогут Украине принести мир на нашу землю и вернуть наши земли", - подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что вместе с ним в Берлин прибыла украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Юлией Свириденко.

"Они обсуждали различные экономические вопросы, которые, мы надеемся, смогут окончательно согласовать президент Украины и канцлер Германии в понедельник", - подчеркнул глава Офиса президент.

По мнению Ермака, после этого у Шольца "будут результативные переговоры в Москве".

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Украина с первым официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Во время визита Шольца состоятся его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.