Представители Украины обязательно будут поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ на линии разграничения.

Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников "Нормандского формата", которая состоится 10 февраля в Берлине, будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что украинская сторона также будет предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

Руководитель офиса главы государства отметил, что представители Украины обязательно будут поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ на линии разграничения.

Андрей Ермак отметил, что сегодня наше государство является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и имеет большую международную поддержку, о чем свидетельствует "беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину".

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Напомним, что политические советники лидеров "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции, России) встретятся 10 февраля в Берлине.

Нормандский формат: последняя встреча советников

26 января в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу реанимацией этого формата переговоров.

По результатам встречи было согласовано совместное коммюнике и договорено о следующей встрече за две недели в Берлине. Согласованное коммюнике стало первым согласованным с 2019 года документом.

Между тем, сами лидеры "нормандской четверки" последний раз собирались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва. После Парижа новый саммит планировалось провести в Берлине, но он так и не состоялся.