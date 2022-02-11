Украина готова к переносу "минского формата" в Турцию, "если будет согласование всех сторон".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал возможность переноса переговоров в "минском формате" в Турцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

Руководитель ОП напомнил, что сейчас встречи в "минском формате" проходят в режиме видеоконференции.

"Поэтому как только станет возможным говорить об очных встречах..., и если будет согласование всех сторон, то безусловно Украина готова встречаться в Турции для того, чтобы продолжить переговоры", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что Украина "с радостью приняла предложение Турции о переносе переговоров в "минском формате", однако самым главным для страны является то, чтобы эти переговоры "проходили и были результативными".

"Место - это важная вещь, но не на первом месте. Поэтому, я думаю, что сегодня, когда это все еще происходит в режиме видеоконференции, важно, чтобы был результат этих переговоров", - подчеркнул он.

По словам Ермака, все участники "нормандского формата" подтвердили, что заинтересованы в том, чтобы процесс переговоров в ТКГ был эффективным.

Как сообщал УНИАН, ранее специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен на заседании ТКГ сообщил о предложении Турции проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле.