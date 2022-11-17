Они объяснили проблемы со светом нежеланием властей идти на переговоры с РФ.

В Кремле назвали отсутствие света и тепла в городах Украины последствиями действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия атаковала только те объекты инфраструктуры, которые "прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима", цитируют его российские СМИ.

По его словам, отсутствие света и тепла - это последствия действий властей Украины, которые "не желают решать проблему".

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"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - сказал Песков.

Ракетная атака на Украину 15 ноября

Как сообщал УНИАН, в тот день Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам.

В "Укрэнерго" сообщали, что зафиксировали удары в энергетические объекты во всех областях страны.

Из-за ударов пришлось ввести аварийные отключения света. Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что без света из-за российских обстрелов осталось около 10 миллионов украинцев.

По данным Воздушных сил, Россия выпустила по стране более 90 ракет. Окколо 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, около 20 ракет "Калибр" и 10 дронов-камикадзе.

Сегодня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киевской области электроэнергии может не быть днями.

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