Он также подтвердил встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время общения с западными партнерами получал сигналы о том, что президент РФ Владимир Путин хочет прямых переговоров.

"Я получил сигналы..., что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, ведь Россия ведет войну публичную", - сказал президент во время общения с украинскими СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

Он также подтвердил встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в Киеве. Зеленский добавил, что Бернс был в столице во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины и находился в укрытии.

Видео дня

Переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об условиях переговоров с Россией. По его словам, это восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что переговоры с РФ возможны во второй половине 2023 года.

По мнению экспертов, Украина будет иметь предпосылки для переговоров только после зимы, когда военно-промышленный комплекс РФ по-настоящему забуксует.