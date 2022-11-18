Теперь настал черед России продемонстрировать такую готовность.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский четко продемонстрировал готовность к мирным переговорам с Россией, но Кремль отвечает еще большим насилием.

В своем выступлении на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг Карпентер в очередной раз показал позицию США относительно того, что "только Украина и ее демократически избранное руководство могут решать когда и как проводить переговоры, а США полностью поддерживают их в восстановлении суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах", передает "Голос Америки".

Украина уже продемонстрировала готовность к искренним переговорам, но на эти дипломатические шаги Россия ответила ракетами, заявил Карпентер.

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"Каков же был ответ России? Еще один раунд массированных атак по территории Украины, убивающий гражданских и разрушающий инфраструктуру", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что теперь очередь России показать готовность к завершению войны путем дипломатии. "Россия - единственная, кто развязал эту войну. Россия - единственная причина, почему война продолжается. Россия должна остановить эту войну сегодня", - заявил посол.

Переговоры между Украиной и Россией

После попытки аннексии временно захваченный территорий Украины Россия начала предлагать провести переговоры.

7 ноября президент Владимир Зеленский заявил об условиях переговоров с Россией. В частности, речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, причиненных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что РФ "не приемлет предварительные условия для начала переговоров с Украиной". В украинском ведомстве ответили, что Россия сейчас не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.

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