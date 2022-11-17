По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, в России люди начинают понимать, что происходит.

Военные поражения России на фронте усиливают попытки Кремля к ведению переговоров с украинскими властями.

Предварительные переговоры с РФ привели лишь к новой войне, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Наша деятельность во всех направлениях имеет одну цель: полное отвоевание всех областей, оккупированных Россией. Наши основные силы в конце февраля находились на востоке Украины. Основным полем боя был Донбасс, а не юг. Тогда был Минск I и Минск II, и переговоры обратились к решению вопроса относительно временно оккупированного Донбасса. Результатом стала новая война. Поэтому наша цель сегодня другая: сначала мы освобождаем все оккупированные территории, потом ведем переговоры", - заявил он.

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По словам Скибицкого, в России люди начинают понимать, что происходит.

"После вторжения Советского Союза в Афганистан прошло десятилетие до его распада. У Путина меньше ресурсов, меньше власти, меньше друзей. Смена власти может произойти раньше", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Переговоры между Украиной и Россией

После попытки аннексии временно захвачен территорий Украины Россия начала предлагать провести переговоры.

7 ноября президент Владимир Зеленский заявил об условиях переговоров с Россией. В частности, речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, причиненных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что РФ "не приемлет предварительные условия для начала переговоров с Украиной". В украинском ведомстве ответили, что Россия сейчас не в той позиции, чтобы диктовать свои условия.

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