Арахамия также отметил значительный прогресс в переговорном процессе.

Начальные позиции РФ в переговорном процессе включали предложения по капитуляции Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава переговорной делегации Украины Давид Арахамия.

"Начальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего часа", - заявил он.

Арахамия также отметил значительный прогресс в переговорном процессе.

"У нас и у россиян были начальные запросные позиции. Поверьте мне, что представители стран-гарантов, когда видят с чего мы начинали и где находимся через три недели переговоров, то они очень оптимистичны. Говорят, что проделана большая работа, мы крутые. И это заслуга не столько нас, как переговорщиков, за нас эту работу делают Вооруженные Силы", - добавил он.

Также он акцентировал, что переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот.

"Поэтому, даст бог, у нас будут еще лучшие позиции. Вы же понимаете, что мы с вами сейчас обсуждаем концепт, который еще будет двигаться вверх-вниз, вправо-влево", - отметил он.

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