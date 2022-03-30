Начальные позиции РФ в переговорном процессе включали предложения по капитуляции Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава переговорной делегации Украины Давид Арахамия.
"Начальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции – он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего часа", - заявил он.
Арахамия также отметил значительный прогресс в переговорном процессе.
"У нас и у россиян были начальные запросные позиции. Поверьте мне, что представители стран-гарантов, когда видят с чего мы начинали и где находимся через три недели переговоров, то они очень оптимистичны. Говорят, что проделана большая работа, мы крутые. И это заслуга не столько нас, как переговорщиков, за нас эту работу делают Вооруженные Силы", - добавил он.
Также он акцентировал, что переговорная позиция напрямую коррелирует с позициями на фронте, а не наоборот.
"Поэтому, даст бог, у нас будут еще лучшие позиции. Вы же понимаете, что мы с вами сейчас обсуждаем концепт, который еще будет двигаться вверх-вниз, вправо-влево", - отметил он.