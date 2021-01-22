В то же время Бюро ПАСЕ одобрило проведение дебатов по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонило обсуждение ситуации с правами человека в Крыму на сессии, которая состоится в течение 25-28 января.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ситуации.

В то же время Бюро одобрило проведение дебатов по вопросам высоких технологий, свободы слова и относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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Зимняя сессия ПАСЕ: что известно

Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-28 января онлайн и очно в Страсбурге. Украинская парламентская делегация будет участвовать в работе январской сессии.

Постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы будет предлагать создать в ПАСЕ неформальную группу "Крымская платформа".

Также, после задержания Навального инициирует в ПАСЕ дебаты о возобновление санкций против РФ.

Российская делегация в ПАСЕ инициирует проведение дебатов по языковому вопросу в Украине.

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Автор: УНИАН