Вероятно, вопрос спикера поднимут на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце.

В парламенте найдутся голоса за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции "Слуга народа".

"Я думаю, что вопрос Разумкова будет вынесен в Трускавце. С вероятностью в 90%", - сказал собеседник.

На вопрос, найдется ли у ВР 226 голосов, чтобы снять Разумкова с должности спикера ВР, собеседник агентства спрогнозировал, что это действительно так.

По его словам, за этот вопрос могут проголосовать, в частности, представители группы "Доверие", часть депутатов фракции "Голос", а также, возможно, часть депутатов группы "Партия "За будущее".

В то же время голоса за отставку Разумкова еще не собирались.

Заседание "Слуги народа" в Трускавце и отставка Разумкова

1-2 октября в Трускавце в отеле Rixos Prykarpattya состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". Планируется, что в нем примут участие президент Владимир Зеленский, представители Офиса президента и правительства.

Читайте такжеВо время рассмотрения закона об олигархах депутатов "намеренно ввели в заблуждение" - РазумковРазумкову не поступало приглашение на заседание фракции "СН" в Трускавце. "Но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности, во Львовской области", - отметила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии УНИАН 27 сентября. В то же время у Разумкова не исключают, что если соответствующее приглашение поступит, спикер посетит заседание фракции.

По мнению политолога Владимира Фесенко, на выездном заседании фракции в Трускавце будет решаться вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам с тем, чтобы они проверили информацию о якобы предложении взяток за голоса за "некоторые отставки".

В унизительной форме на совещание в Трускавце Разумкова уже пригласил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

При этом глава Верховной Рады уверяет, что у него нет конфликта с партией или фракцией "Слуги народа".

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Автор: Таня Поляковская