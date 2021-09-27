По словам пресс-секретаря председателя Верховной Рады, в те же дни он может находиться на западе Украины.

Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову еще не поступало приглашение на выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

"Приглашения не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности, во Львовской области", - отметила она.

В то же время у Разумкова не исключают, что если соответствующее приглашение поступит, спикер посетит заседание фракции.

Трускавец и Разумков: что известно

22 сентября первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель партии "СН" Александр Корниенко сообщил, что в начале октября состоится "большое заседание фракции, большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами".

Читайте такжеРазумков и Стефанчук публично поспорили из-за принятия закона об олигархах"В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство - в полном составе будем приглашать", - сказал он.

В тот же день Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием фракции "СН", представителей всех ветвей власти и президента.

Сегодня, 27 сентября, в "СН" сообщили подробности выездного заседания их фракции в Трускавце. "Трускавец - "Крупная фракция". 1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". Место проведения: Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении в чат-боте "СН" в Telegram.

По мнению политолога Владимира Фесенко, на выездном заседании фракции в Трускавце будет решаться вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам с тем, чтобы они проверили информацию о якобы предложении взяток за голоса за "некоторые отставки".

В унизительной форме на совещание в Трускавце Разумкова уже пригласил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

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Автор: Таня Поляковская