Он рассказал, чем будет заниматься в случае, если его все же отправят в отставку с поста спикера.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что у него нет конфликта с партией или фракцией "Слуги народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"У меня нет конфликта с партией, у меня нет конфликта с фракцией", - заверил спикер.

На вопрос, есть ли у него конфликт с первым вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком, Разумков сказал: "Желание некоторых коллег получить те или иные должности - это их желания. Это тоже нормально".

Читайте такжеСтало известно, когда Рада рассмотрит проекты постановлений, блокирующих закон об олигархахНа уточнение, хочет ли Стефанчук получить должность спикера, Разумков заметил, что об этом лучше спрашивать у самого Стефанчука.

"Письма о том, что почему не он исполняющий обязанности председателя Верховной Рады, были", - добавил Разумков.

Также на вопрос, какие дальнейшие планы Разумкова, если его все же отправят в отставку с должности спикера, он отметил, что будет оставаться в политике.

"Мне нравится моя работа. Мне нравится моя работа и в качестве народного депутата. Мне нравится моя работа в качестве председателя Верховной Рады. Я надеюсь, что я ее делаю нормально", - сказал он.

На уточнение, может ли он быть рядовым депутатом, если не спикером, Разумков сказал: "Я буду работать, я найду, чем мне заняться. Я останусь в политике, я буду дальше двигаться".

В то же время он рассказал, что его так и не пригласили на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавец.

"По состоянию на сегодня на вечер приглашений не было. Я видел позицию Давида Георгиевича (главы фракции "СН" Арахамии - УНИАН) о том, что я не являюсь членом фракции, это правда, я являюсь внефракционным, поэтому меня не пригласили", - отметил спикер.

На вопрос о том, что в Трускавце якобы будет решаться дальнейшая судьба Разумкова, он подчеркнул: "Судьба Разумкова точно не решается в Трускавце".

На уточнение, что речь идет о его политической судьбе, в частности, его должности спикера парламента, Разумков сказал: "Судьба спикера может решать где угодно. Но приниматься решение будет в Верховной Раде".

В то же время, на вопрос, поехал бы он в Трускавец, если бы его туда пригласили, председатель ВР сказал: "Если бы коллеги пригласили, разве я мог бы отказать?".

Относительно своей командировки на Львовщину, Разумков объяснил, что речь идет не о Трускавце.

Заседание "Слуги народа" в Трускавце

Как сообщал УНИАН, 22 сентября первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель партии "СН" Александр Корниенко сообщил, что в начале октября состоится "большое заседание фракции, большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами".

В тот же день Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием фракции "СН", представителей всех ветвей власти и президента.

27 сентября в "СН" сообщили подробности выездного заседания их фракции в Трускавце. 1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". Место проведения: Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении в чат-боте "СН" в Telegram.

В тот же день пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии УНИАН сообщила, что Разумкову еще не поступало приглашение на выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце.

В то же время, у Разумкова не исключают, что если соответствующее приглашение поступит, то спикер посетит заседание фракции.

Автор: Таня Поляковская