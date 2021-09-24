В кулуарах Рады в общении с журналистами он сказал, что через них приглашает спикера парламента Разумкова на это совещание.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Тищенко принялся через журналистов приглашать председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в унизительной форме на совещание в Трускавце.

В кулуарах Рады в общении с журналистами он сказал, что через них приглашает Разумкова на это совещание. По его словам, председатель Рады ведет себя "как девочка, которая будто ожидает цветов и кольцо".

На вопрос журналистов, что руководство фракции говорило, что решать приглашать ли Разумкова должна вся фракция, Тищенко ответил: "У меня достаточно влияния и полномочий, чтобы своего коллегу, товарища пригласить".

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Тищенко отметил, что это похоже на историю с девушкой, которую приглашают, а "она грустит, не хочет идти". При этом добавил: "Мы взрослые люди, это мужские разговоры. Это политика. Что цветы принести, кольцо что ли?".

Также нардеп отметил, что по его мнению, Разумков ранее никому не был известен. "Кем он был два года назад? Кто знал его имя, отчество? Никто не знал. Меня же знали. Я же приеду на встречу", - заявил Тищенко.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября народные депутаты из фракции "Слуга народа" рассказали о своем будущем собрании на западе Украины. Так, заместитель председателя фракции Николай Тищенко отметил, что пока в качестве места проведения мероприятия рассматривается именно Трускавец.

На вопрос, за какие средства будет проходить поездка, депутат рассказал: "Мы частично все едем, кто за свой счет... Это рабочий процесс. И это партийные будут средства, которые мы будем показывать в нашем отчете НАЗК".

В свою очередь, депутат от "СН" Даниил Гетманцев сказал, что речь идет о проведении "большой сессии с участием чиновников, с участием парламентариев - по обсуждению вопросов повестки дня страны, политической повестки дня и планирования нашей работы на год вперед".

О том, что "Слуга народа" планирует масштабное заседание стало известно 21 сентября.

Автор: Надя Пришляк