Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркивает, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и всеобщей амнистии боевиков не соответствуют национальным интересам Украины и являются провокационными.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины во ВКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам», - сказал Аваков.
Министр призвал помнить о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи украинских солдат.
Скандальное заявление Фокина: что он предложил
- Первый замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, экс-премьер-министр Витольд Фокин в интервью изданию «Страна» заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.
- О своей позиции относительно особого статуса Фокин заявил, отвечая на вопрос об амнистии боевиков. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.
- Также он отметил, что готов ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации на переговорах в Минске по Донбассу Леонид Кравчук.
Фокин в Минской ТКГ: что было ранее
- 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.
- 4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ.
- 18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.
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