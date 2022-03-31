Также Владимир Зеленский отметил необходимость введения новых санкций против России.

Президент Владимир Зеленский призвал Австралию предоставить Украине бронемашину Bushmaster и другое вооружение.

Об этом он сказал, выступая посредством видеосвязи перед парламентариями Австралии.

По его словам, отличные бронемашины Bushmaster могут существенно помочь Вооруженным силам Украины. "Как и другие образцы техники и оружия, способные усилить наши позиции", - добавил президент.

Он поблагодарил Австралию за поддержку Украины, в частности, за решение о выделении 70 тысяч тонн угля для нужд украинской энергетики.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость введения новых санкций против России.

"Мощные санкции. Пока она не откажется от ядерного шантажа, от блокады моря – она должна платить высокую цену. Ни один российский корабль не должен допускаться в порты свободного мира. Покупать российскую нефть означает оплачивать разрушение основ глобальной безопасности. Должна быть полностью остановлена любая бизнес-активность с Россией. Никакого доллара на уничтожение людей!", – подчеркнул президент Украины.

При этом он отметил, что необходимо прекращать какие-либо попытки России обходить санкции.

"Ибо что это за санкции тогда, если их можно обойти благодаря нехитрым схемам?", - сказал Зеленский.

По убеждению президента, прежде всего, необходимо вооружать тех, кто реально борется за свободу, чтобы Россия искала мир. По его словам, Украина должна иметь все необходимое на поле боя. Он добавил, что бронемашины Bushmaster нужны Украине, чтобы усилить наши позиции.

"Сейчас в Украине они сделают точно больше для нашей общей свободы, для нашей общей безопасности, чем пылясь на вашей земле", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал страны Запада поддержать Украину поставками оружия.

По данным издания CNN, Украина предоставила Конгрессу США перечень вооружения, необходимого для обороны государства от российских оккупантов. Речь идет о разведывательно-ударных дронах, тактических радарах, системах радиоэлектронной борьбы с БПЛА и боевых самолетах, в частности – Су-25.

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