Глава государства подчеркнул, что украинцы не должны погибать только из-за того, что некоторые не могут найти в себе смелость, чтобы передать Украине необходимое оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам, которые боятся предоставить Украине оружие со словами, что страх делает их ответственными за катастрофу в Украине вследствие российской агрессии.

Об этом глава государства сказал в видеообращении к украинцам, обнародованном в социальной сети Facebook.

Глава государства сообщил, что в течение недели будет выступать в парламентах стран-партнеров: Дании, Норвегии, Нидерландов, Греции и Австралии.

"Важно, что это выступления не просто перед политиками, это выступления перед обществами. Перед миллионами людей, которые хотят услышать Украину и готовы услышать ее, чтобы помочь, поддержать. Которые чувствуют, что мы боремся за нашу общую свободу. Одну для всех людей на нашей земле", - заявил президент.

"Везде буду подчеркивать, что никто не имеет права использовать жизнь украинцев, чтобы спасти какие-то прибыли в России или общие прибыли с Россией. И украинцы не должны погибать только из-за того, что некоторые не могут найти в себе смелость, чтобы передать Украине необходимое оружие", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства убежден, что "страх всегда делает соответственным".

"Если кто-то боится России, если боится принять необходимые важные для нас решения, в частности для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию, снаряды, то это делает этих людей ответственными за катастрофу, которую российские войска создали в наших городах. Потому что если могли спасти – должны были спасти", - заявил глава государства.

"Народы Европы, народы мира точно меня услышат и точно поддержат. А всем политикам стоит подумать уже сейчас, что у них останется, если они не будут соответствовать позиции своего народа", - отметил Зеленский.

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