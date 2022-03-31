Эти несколько государств он назвал "мощными" странами, которым украинцы "очень обрадуются".

Глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что одна страна гарантированно согласилась на условия договора о международных гарантиях безопасности для Украины, еще несколько предварительно согласились.

Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

По словам Арахамии, некоторые страны-гаранты заявили, что Украина придумала собственную версию НАТО - "украинское НАТО", выбрав самые мощные армии мира и Европы.

"Но за НАТО надо платить, там же есть взносы, а мы "бесплатное НАТО для Украины" придумали, и это в одну сторону действует. По нашей концепции, если у гаранта случается, то мы же не оказываем свою помощь", - пояснил он.

Глава группы добавил, что пока неизвестно, все ли страны согласятся на предложение от Украины.

Однако Арахамия отметил, что уже одна "хорошая" страна гарантированно согласилась, а еще несколько "мощных" стран, которым украинцы "очень обрадуются", предварительно согласились, но ждут подробности.

"Их немного смущает этакий бескомпромиссный через 72 часа механизм активации. Но мы объясняем почему это. Мы могли бы просто взять копию 5 статьи НАТО с удовольствием, если бы у нас сейчас не было войны и не было этого горького опыта", - сказал Арахамия.

Он добавил, что именно поэтому Украина настаивает на том, чтобы это соглашение было создано таким образом, чтобы все страны, в том числе Россия, боялись нападать на Украину.

Переговоры с Россией

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.

Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Следующий раунд переговоров состоится в онлайн-формате 1 апреля.