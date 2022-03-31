В списке есть боевые самолеты, в том числе Су-25.

Украина предоставила Конгрессу перечень вооружения, необходимого для обороны государства от российских оккупантов.

CNN опубликовал кое-что из списка.

Речь идет о разведывательно-ударных дронах, тактических радарах, системах радиоэлектронной борьбы с БПЛА и боевых самолетах, в частности – Су-25.

В список также вошли артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.

Украина просит о помощи в лечении раненых военнослужащих и ремонте бронетехники в соседних странах.

На прошлой неделе Украина ежедневно запрашивала 500 ракет Stinger и Javelin американского производства.

Спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, что первые 6 из "около 30" новых поставок от США уже прибыли в Украину.

Вашингтон предоставляет приоритет снабжению, в котором больше всего нуждаются украинцы, включая противотанковые и противовоздушные системы, сказал Кирби. А обещанные Switchblade начнут поставлять в ближайшее время.

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