Украина предоставила Конгрессу перечень вооружения, необходимого для обороны государства от российских оккупантов.
CNN опубликовал кое-что из списка.
Речь идет о разведывательно-ударных дронах, тактических радарах, системах радиоэлектронной борьбы с БПЛА и боевых самолетах, в частности – Су-25.
В список также вошли артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.
Украина просит о помощи в лечении раненых военнослужащих и ремонте бронетехники в соседних странах.
На прошлой неделе Украина ежедневно запрашивала 500 ракет Stinger и Javelin американского производства.
Спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, что первые 6 из "около 30" новых поставок от США уже прибыли в Украину.
Вашингтон предоставляет приоритет снабжению, в котором больше всего нуждаются украинцы, включая противотанковые и противовоздушные системы, сказал Кирби. А обещанные Switchblade начнут поставлять в ближайшее время.