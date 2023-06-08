Призывы ООН к проведению расследования подрыва Каховской ГЭС глава МИД Украины назвал "игрой в поддавки для россиян".

Слабая реакция международных организаций на подрыв Каховской ГЭС связана с тем, что они с одной стороны слишком зарегулированы процедурами, а с другой, хотят решать одни проблемы за счет других.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1" на телеканале "1+1 Украина". По его словам, существующие в ООН процедуры тормозят процессы и мешают им быстро реагировать.

"Когда проблема не в отсутствии желания что-то делать, а в процедурах, которые тормозят процесс развертывания международных миссий на пострадавших территориях. Это что касается ООН, но мы ускоряем процесс... Я думаю, что мы выйдем на максимальное развертывание мощностей этих организаций - организации структуры ООН", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел пояснил, что ООН может слабо реагировать на преступления россиян из-за "желания решать одни проблемы за счет других", и привел пример продления "зерновой сделки".

"Очень простой пример. Есть в ООН большая работа над продолжением Черноморской зерновой инициативы. Важно ли это? Важно. Определенные люди сидят в ООН и думают: "Так, а где бы нам здесь не прижать Россию, не раскритиковать, как бы нам не сделать плохого России, чтобы потом прийти к ним и сказать: Смотрите, мы же здесь все не сделали, а могли бы этак. Вы давайте, продолжайте Черноморскую зерновую инициативу". Никто не спорит, что это важная инициатива. Но такая логика, что давайте здесь не давить, здесь не критиковать, здесь мы прикроем глаза, здесь сделаем вид, что ничего не произошло - ради чего-то другого. Это означает, что во всех этих вопросах, где они пошли на уступки, будут страдания, несправедливость. Они говорят, это большая дипломатия, мы там должны балансировать, но дипломатия изменилась", - рассказал Кулеба.

Призывы ООН о проведении расследования подрыва Каховской ГЭС глава МИД Украины назвал "игрой в поддавки для россиян". Он напомнил бездействие этой международной организации при "расследовании" убийства украинских военнопленных в Еленовке.

"У нас уже был этот опыт. Убили наших военнопленных, и мы сказали ООН: "Пришлите свою миссию и пусть расследуют". Вы думаете, они доехали? Они туда не доехали. Я вам больше скажу, эта миссия была тихонько закрыта Организацией Объединенных Наций, что называется, "без шума и пыли". Поэтому у меня одно предложение для всех, кто хочет каких-то расследований и комиссий - вы приезжайте в Киев, ночуйте и проводите ночи в подвалах и утром выходите на улицы, расследуйте, сколько "шахедов" прилетело, сколько ракет. Они просто уже достали постоянной этой игрой в квази справедливость, - сказал Кулеба.

В отношении Красного Креста глава МИД отметил, что сложность работы с ними усугубляется большим количеством их правил "о нейтральности".

"Еще Международный Красный Крест - более сложная история, потому что там столько правил о нейтральности, о том, чтобы не скомпрометировать себя чем-то, что с ними надо вести отдельный разговор. Поэтому констатируем, что быстро у них не получилось, но мы их дожмем и поможем где надо, чтобы они там появились в полном объеме", - отметил Кулеба.

Комментируя влияние российской пропаганды на иностранные СМИ, которые рассказывая о теракте на Каховской ГЭС используют нарративы РФ, Кулеба связал это с их желанием сохранять "стандарты" и подавать мнение обеих сторон, вместо того, чтобы писать по факту, "как оно есть".

"Они все являются жертвами собственного стандарта о том, что надо представить равномерно обе мысли. Совершенно неприемлемого, не соответствующего реальности мира пропаганды. То есть, если один человек говорит правду, а другой говорит ложь. Говорят, надо дать слово обоим. Соответственно, ложь все равно пробьется к читателю, зрителю. Все равно мир очень разный, поэтому кого-то да она и тронет, с кем-то она и срезонирует. Я давно и категорически выступаю против этого. Потому что мы живем в мире лжи и манипуляции. Если один человек говорит: "На улице идет дождь", а другой говорит: "Нет дождя", то мало просто сказать, что первый и второй человек спорят, есть ли на улице дождь. Надо высунуть голову на улицу и посмотреть, идет дождь или нет. Написать то, как оно есть", - сказал украинский министр.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, международные организации вроде ООН и Красного Креста очень вяло отреагировали на совершенный Россией теракт на Каховской ГЭС. 6 июня россияне взорвали дамбу, в результате чего были затоплены сотни населенных пунктов ниже по течению Днепра, частично пострадал и город Херсон.

Впрочем, через несколько часов после подрыва Каховской ГЭС в ООН вместо какой-либо реакции на этот инцидент решили поздравить всех с самопровозглашенным "международным днем русского языка".

Только во второй половине дня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на одну из крупнейших на это время техногенных катастроф в Европе. Он назвал подрыв Каховской ГЭС еще одним разрушительным следствием полномасштабного вторжения России в Украину и подчеркнул, что атаки на мирное население и объекты критической инфраструктуры должны прекратиться.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован недостаточной реакцией ООН и Красного Креста на положение, в котором оказались украинцы из-за подрыва Каховской ГЭС. Он упрекнул их за бездействие в момент трагедии, когда многие украинцы оказались в безвыходном положении и нуждаются в любой помощи.

Позже Зеленский заявил о катастрофической ситуации с оказанием помощи украинцам на оккупированной части Херсонщины и призвал международные организации включиться в спасательную операцию. "Каждый погибший человек там - это приговор имеющейся международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна", - подчеркнул Зеленский.

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