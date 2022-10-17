Омбудсмен считает, что за молчанием МККК кроется покрытия и сокрытия от международного сообщества преступлений, которые совершает Российская Федерация.

В Международном комитете Красного Креста проигнорировали призыв Украины присоединиться к украинской делегации с целью осуществления попытки посещения колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в социальной сети Facebook.

Омбудсмен отметил, что он совместно с народными депутатами Украины Марией Мезенцевой, Егором Черневым, Денисом Масловым, Еленой Хоменко и советницей руководителя Офиса президента Украины Дарьей Заровной прибыли на границу с временно оккупированной территорией.

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"Этот визит мы планировали, как и обещали с украинской стороны, совершить вместе с Международным Комитетом Красного Креста, для того, чтобы побудить его добиться от России доступа к Еленовке и посетить украинских военнопленных", - добавил он.

По его словам, оказалось, что представителям МККК добиться доступа к украинским военнопленным сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта.

"Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что россияне продолжают пытать украинских героев под молчание международных организаций.

"Мы не требуем сверхвозможного. Мы хотим, чтобы вещи назывались своими именами - Украина допускает МККК к российским военнопленным, а Россия не допускает МККК к украинским военнопленным. Русские пытают и убивают украинских военнопленных, а Украина придерживается норм Женевских конвенций", - подчеркнул Лубінець.

"Вроде все просто. Но МККК молчит, и за этим молчанием кроется покрытия и сокрытия от международного сообщества преступлений, которые совершает Российская Федерация", - добавил он.

"Это война, да. И она не является безопасной. Но разве не для этого создана миссия МККК и не на ее деятельность и выполнение возложенного мандата люди со всего мира жертвуют средства? Или средства жертвуют на содержание дорогого офиса в Женеве и зарплат топ-менеджерам, которые мигрируют от одной международной институции к другой, выражая очередную озабоченность и обвиняя тех, кто требует от них работы, в нарушении принципов нейтральности? Если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику - она должна быть ликвидирована", - заявил омбудсмен.

Теракт в колонии Еленовке - что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого разрушено здание, где содержались выведены с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Оленевке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

19 августа советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк обвинил международные организации, Международный Комитет Красного Креста в том, что они отмалчиваются, в то время, когда Россия украинских пленных морит голодом, пытает, убивает.

13 октября Украина выдвинула требование МККК дав три дня для направления миссии в колонии в оккупированной Оленевке.

15 октября новая президентка МККК Мирьяна Эггер во время встречи с руководителем ОП Андреем Ермаком заявила, что Красный Крест будет продолжать требовать получения доступа к украинским военнопленным.

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