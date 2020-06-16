Офис генпрокурора будет просить ареста Порошенко с залогом в 10 миллионов гривень - СМИ

В ГБР 10 июня заявили, что вручили Порошенко подозрение по делу Сергея Семочко.

Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о взятии пятого президента Петра Порошенко под стражу с альтернативой в виде внесения 10 миллионов гривень залога.

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на комментарий пресс-службы Офиса.

Напомним, в Государственном бюро расследований 10 июня заявили, что вручили пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко подозрение по делу в отношении бывшего заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочки, у самого же Порошенко это отрицают.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко подозревается в том, что в 2018 году путем издания якобы преступного приказа склонил военное должностное лицо в превышении ею власти и служебных полномочий.

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