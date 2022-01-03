Градинар пожелал "мира" на фоне видео с Путиным.

Депутат Белгородской райсовета Одесской области Виталий Градинар поздравил местных жителей с новогодними праздниками на фоне видеоряда с российским президентом Владимиром Путиным.

Пост депутат разместил в Facebook еще 31 декабря, однако огласку поступок Градинара получил только сейчас.

"С наступающим, друзья! Всем нам мира и благополучия", – пожелал он.

Как видно из обнародованного фото, в новогоднюю ночь Градинар слушал видеообращение главы страны-агрессора.

Читайте также"Цифра может быть значительно больше": посол О военной помощи США для УкраиныПосле скандала в сети депутат комментарии скрыл, однако пользователи оставляют гневные отзывы под другими постами депутата.

Ранее Градинар уже попадал в поле зрения СМИ, публикуя в соцсетях материалы сепаратистских ресурсов.

Как писал УНИАН, член ОПЗЖ Илья Кива оскандалился поздравлением Путина с днем рождения, назвав президента РФ "великим правителем". Тогда бойцы ВСУ "пригласили" его на линию соприкосновения, чтобы приветствие передать лично наемникам главы Кремля.

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