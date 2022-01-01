Президент Украины напомнил о победах и назвал главные цели на следующий год.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом. Глава государства напомнил об оккупированном РФ Крыме, войне на Донбассе, законе об олигархах, а также о победах.

Об этом президент Украины рассказал в новогоднем обращении к украинцам.

Зеленский напомнил о золотой медали Жана Беленюка на Олимпиаде в Токио, победе Александра Усика в бою с Джошуа, а также о выходе сборной Украины в четвертьфинал Евро.

Президент рассказал о первом саммите Крымской платформы, который прошел в Киеве.

Читайте такжеЗеленский и Байден проведут телефонный разговор: названа дата"Как громко в этом году прозвучало "Крым - это Украина!". Голосом не только Украины, а еще 46 участниц крымской платформы. Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда - то могли сказать: мы вернули Крым в Украину", - заявил Зеленский.

При этом он заявил, что украинцы не боятся скопления войск РФ на границе, потому их защищает мощная армия.

"Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что значительная армия по нашу сторону границы нас защищает", - подчеркнул глава государства.

В то же время он указал, что "соседи" должны ходить к украинцам в гости "с холодцом, а не с оружием и без стука". Также Зеленский хочет, чтобы украинцы приезжали чаще из ныне оккупированных РФ Крыма и Донбасса.

"Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы - одна семья. И Донбасс, и Крым. И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - отметил президент.

Кроме того, он пообещал обеспечить ветеранов и военных жильем, а учителям повысить заработную плату. Глава государства вспомнил о законе об олигархах и рынке земли и строительстве мостов и дорог.

Как ранее сообщал УНИАН, в последние минуты 2021 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением.

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