С новогодней поздравительной речью в качестве гаранта он уже в третий раз обратится к украинцам.

В последние минуты 2021 года президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением. Речь главы государства будут транслировать большинство украинских телеканалов.

Поздравление Зеленского с Новым годом: где и во сколько смотреть онлайн

Новогоднее обращение Зеленского начнут показывать 31 декабря в 23:45, продлится оно до 00:00 1 января 2022 года.

Зеленский поздравляет с Новым годом 2022: где смотреть онлайн

Также посмотреть онлайн приветствие Зеленского можно будет на официальном Facebook Офиса президента.

Читайте такжеПраздник к нам приходит: названы самые дорогие елки УкраиныКак сообщал УНИАН, украинские олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Олег Верняев и Юрий Чебан выставили в сеть фотографии, из которых понятно, что они снялись в новогоднем поздравлении президента Владимира Зеленского.

Напомним, новогоднее поздравление президента 2021 было построено в формате беседы с детьми 5-9 лет, во время которой глава государства на понятном для детей языке описывал события, происходившие в Украине в 2020 году.

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