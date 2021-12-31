В последние минуты 2021 года президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением. Речь главы государства будут транслировать большинство украинских телеканалов.
Поздравление Зеленского с Новым годом: где и во сколько смотреть онлайн
Новогоднее обращение Зеленского начнут показывать 31 декабря в 23:45, продлится оно до 00:00 1 января 2022 года.
Зеленский поздравляет с Новым годом 2022: где смотреть онлайн
- UA.Первый — 23:40
- 1+1 — 23:45
- Новый канал — 23:45
- НТН — 23:50
- Интер — 23:50
- Украина — 23:55
- ICTV — 23:55
- СТБ — 23:50
- 5 канал — 23:40
Также посмотреть онлайн приветствие Зеленского можно будет на официальном Facebook Офиса президента.
Читайте такжеПраздник к нам приходит: названы самые дорогие елки УкраиныКак сообщал УНИАН, украинские олимпийские чемпионы Жан Беленюк, Олег Верняев и Юрий Чебан выставили в сеть фотографии, из которых понятно, что они снялись в новогоднем поздравлении президента Владимира Зеленского.
Напомним, новогоднее поздравление президента 2021 было построено в формате беседы с детьми 5-9 лет, во время которой глава государства на понятном для детей языке описывал события, происходившие в Украине в 2020 году.