В ЕС заявили, что новый закон "не создает необходимого средства для сдерживания и предупреждения коррупции".

В Европейском Союзе заявили о недостатках в законе о возвращении уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Как сообщает Европейская служба внешних связей, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи обсудили с премьер-министром Денисом Шмыгалем реализацию повестки дня реформ в Украине.

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В частности, Боррель и Варгеи настойчиво призывают Украину продолжать усилия по укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией, хотя признают прогресс Украины на пути реформ, достигнутый несмотря на дестабилизирующие действия России и войну на Донбассе, а также несмотря на вызовы, связанные с пандемией коронавируса.

Они подчеркнули, что устойчивая реформа судебной системы остается жизненно важным компонентом этих усилий.

При этом, Боррель подчеркнул важность возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, напоминая о необходимости решения вопросов, связанных с недавним решением Конституционного суда Украины.

"Он отметил, что недавно проголосованный закон о декларировании активов (даже если является шагом в правильном направлении в ответ на решение КСУ от 27 октября 2020 года), имеет несколько недостатков и не создает необходимого средства для сдерживания и предотвращения коррупции", - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что Евросоюз готов помочь Украине в этом процессе.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривавшую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Законом Уголовный кодекс дополняется статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации". Статьей устанавливается, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 2 тысяч 500 до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн), или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Уголовный кодекс дополняется статьей 366-3 "Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления". Согласно ее положениям, умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции", - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В Уголовном процессуальном кодексе, в частности, устанавливается, что Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства относительно коррупционных уголовных преступлений, предусмотренных двумя этими статьями.

Досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных этими статьями, осуществляют детективы НАБУ.

Законом также вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О предотвращении коррупции".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Виталий Саенко