Президент подчеркнул, что у него нет времени постоянно встречаться с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский нечасто проводит пресс-конференции, потому что у него нет времени и он "не обязан".

Об этом глава государства заявил на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины", отвечая на вопрос, почему его общение с журналистами проходит довольно редко.

"Я работаю и на выходных, и иногда на выходных я могу позволить себе где-то остаться, и даже в этот день вы приезжаете ко мне или прилетаете, ну ваши коллеги. И нет вопросов - приезжайте. Я это к тому, что у меня нет времени с вами встречаться постоянно", - сказал президент.

Он подчеркнул, что и так имеет очень много вопросов и проблем.

"Поэтому я прошу прощения перед всеми журналистами, с кем я не могу встретиться, но я не обязан, хочу вам сказать", - подчеркнул глава государства.

Читайте такжеЗеленский проводит марафон со СМИ (онлайн-трансляция)Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказывал, что то, что информация о пресс-марафон Зеленского появилась менее чем за 24 часа, никому не повредило.

Относительно того, как появилась идея проведения такого мероприятия, пресс-секретарь говорил: "Она появилась естественным путем. Это не президентская идея... Она появилась из разговора, с совещания. Просто родилась, и все ее поддержали".

Как сообщал УНИАН, Зеленский также поделился впечатлениями от пресс-марафона.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Дмитрий Хилюк