Президент отметил, что иногда дискуссия была содержательной.

Президент Владимир Зеленский в перерывах между общением с журналистами поделился своими впечатлениями от пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

Об этом политик рассказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Прекрасная пресс-конференция. Иногда содержательная. В прекрасном месте", - заявил Зеленский.

При этом советник президента Михаил Подоляк добавил, что иногда пресс-конференция очень эмоциональная.

Стоит отметить, что пресс-марафон стартовал еще в 12:00 и на данный момент президент уже три часа с короткими перерывами отвечает на вопросы журналистов из 30 СМИ, список которых обнародовали вчера.

Как ранее сообщал УНИАН, во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Кроме того, президент не ответил на вопрос журналиста Юрия Бутусова, почему при его каденции был сорван ряд спецопераций наших разведчиков и причастен ли к этому руководитель комитета по разведке Руслан Демченко, в результате между ними произошла словесная перепалка.

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Авторы: Таня Поляковская, Анастасия Горбачева