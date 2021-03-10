Уже в следующем году Альянс может отказаться от сотрудничества с Россией, которая оккупировала Крым и Донбасса.

НАТО необходимо разработать новую стратегию отношений с Россией с учетом ее действий в Крыму и на Донбассе.

Об этом во время выступления в Стэнфордском университете сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

Он напомнил, что ранее концепция Североатлантического Альянса предусматривала стремление к стратегическому сотрудничеству к РФ, однако теперь нужно кардинально изменить стратегию отношений со страной-агрессором. Как считает Йенс Столтенберг, лидеры НАТО подготовят новую линию поведения к 2021 году.

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«В прежней концепции было записано, что мы стремимся к стратегическому сотрудничеству (с Россией – ред.). Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России… Так что я надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся в Брюсселе на саммите в этом году, они согласятся с необходимостью разработать новую стратегическую концепцию и уже окончательно договорятся о ней на следующем саммите в следующем году», – отметил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что для вступления в НАТО Украина должна сосредоточиться на реформах, борьбе с коррупцией и усилении контроля за оборонительными институтами. Генсек подчеркнул, что Украина уже сейчас является одним из самых важных партнеров Альянса.

"Я не могу назвать вам конкретную дату. Скажу только, что мы продолжим поддерживать Украину в ее евроатлантическом стремлении, мы будем поддерживать Украину, и вы можете двигаться к членству в НАТО", — заявил Столтенберг.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявил, что сейчас Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО и требовать членства, ведь выполняет все шаги для этого. По его мнению, нужно максимально ускорить процесс, потому что страна стала "форпостом защиты демократических ценностей" во время войны на Донбассе. Андрей Ермак также напомнил, что в 2020 году Украина получила статус участницы программы "Партнерство расширенных возможностей".

Вице-премьер Ольга Стефанишина утверждает, что до конца 2021 года Украина получит ответ по плану действий для вступления в НАТО.

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Автор: Виктория Гордиенко