Вице-премьер подчеркнула важность для евроатлантической интеграции законопроектов, которые принял парламент последнего созыва.

Украина в ближайшее время может получить ответ на вопрос о вступлении в НАТО.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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"Я думаю, что очень скоро мы сможем услышать ответ на этот вопрос. В рамках этого года. Мы сегодня говорим о получении плана действий по членству. Как только Украина получит план действий относительно членства, от нас будет зависеть, когда мы будем в НАТО. В начале эфира сказали: "Давайте нажмем! Мы готовы сделать все возможное. Если с таким же задором мы будем выполнять план действий по членству, это может произойти гораздо быстрее, чем для Северной Македонии", - сказала Стефанишина.

"Наше членство будет через десять плюс-минус два года", - отметил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Также Стефанишина рассказала, чего требует НАТО от Украины для вступления.

"Во-первых, это реформы и работа со столицами (стран-членов - ред.). Реформы, которые мы уже внедряем", - отметила вице-премьер.

По ее словам, речь идет о реформе оборонных закупок, служб внутренней безопасности, СБУ, реформы, касающиеся верховенства права, сектора безопасности и обороны.

"Мы уже приняли ряд законов, мы приняли политическое решение начать реформу "Укроборонпрома". Сегодня Украина впервые присоединилась к оборонным закупкам НАТО. Мы получили этот статус. Украинские военные уже сейчас подали документы на участие и работу на должностях в странах Альянса", - говорит вице-премьер.

Стефанишина сообщила, что только за последние полгода два вида учений НАТО в Черноморском регионе были проведены в Украине.

"Мы получили статус партнера с расширенными возможностями не потому, что мы просили о нем, а потому что страны Альянса признали, что Украина делает свой вклад, участвуя во всех международных операциях НАТО, и приобщаясь к оборонным закупкам, и показывая, что мы готовы к реформам внутри страны", - пояснила она.

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Она подчеркнула важность законопроектов, которые принял парламент последнего созыва.

"Поверьте, этот парламент принял те решения, которые годами лежали на полках. Этот парламент принял в первом чтении закон о реформе СБУ. Это не только об отсутствии экономических полномочий - это о создании полноценной евроатлантической системы внутренней безопасности внутри страны. Это те решения, о которых мы сегодня говорим в столице, и о которых говорим с новой американской администрацией", - подытожила Ольга Стефанишина.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Сегодня, 25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Александр Топчий