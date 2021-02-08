В парламенте разрабатывают изменения в законодательство, которыми предусматривается обеспечение охраны работников приемных отделений медицинских учреждений и врачей службы экстренной (скорой) медицинской помощи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил во время пресс-конференции "Медицинское право в Украине: состояние, проблемы и возможные последствия".
Читайте такжеВ Ривне пациент избил медиков, залил кровью больницу и выпал из окна (видео)Он отметил, что юридическая, физическая и административная защита украинских медиков стали одной из самых больших проблем в системе здравоохранении. При этом народные депутаты не поддержали ряд инициатив, которые должны решить эти проблемы.
По словам Радуцкого, комитет готовит изменения в закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении", которые частично будут решать эти вопросы. Также будет усилена уголовная ответственность за нападения на врачей.
"Будем требовать, чтобы силовые структуры, в частности, Министерство внутренних дел Украины, обеспечивали постоянную охрану врачей, особенно это касается медиков приемных отделений, врачей экстренной медицинской помощи", - добавил глава комитета.
Нападения на медиков в Украине: что известно
- В марте 2020 года в Киеве избили главного врача Национального института рака Андрея Безносенко. Тогда пострадавший рассказал, что из-за ушибов головы и ран на руках вынужден перенести ближайшие операции на другое время.
- В мае прошлого года неизвестные напали на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака. Нападавшие били его в голову со спины прямо перед главным входом в клинику.
- В октябре в киевской больнице мужчина набросился на врача и несколько раз ударил его по голове металлическим стулом. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами.
- В декабре в Киеве пьяный агрессивный пациент избил бригаду медиков "скорой", которые приехали ему на помощь.
- Ранее, в марте 2019 года в Киеве разыскивали мужчину, который прямо возле клиники плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Тогда потерпевшего забрала "скорая", а следователи открыли два уголовных производства.
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