В парламентском комитете утверждают, что будут требовать от силовых структур обеспечивать постоянную охрану врачей.

В парламенте разрабатывают изменения в законодательство, которыми предусматривается обеспечение охраны работников приемных отделений медицинских учреждений и врачей службы экстренной (скорой) медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил во время пресс-конференции "Медицинское право в Украине: состояние, проблемы и возможные последствия".

Читайте такжеВ Ривне пациент избил медиков, залил кровью больницу и выпал из окна (видео)Он отметил, что юридическая, физическая и административная защита украинских медиков стали одной из самых больших проблем в системе здравоохранении. При этом народные депутаты не поддержали ряд инициатив, которые должны решить эти проблемы.

По словам Радуцкого, комитет готовит изменения в закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении", которые частично будут решать эти вопросы. Также будет усилена уголовная ответственность за нападения на врачей.

"Будем требовать, чтобы силовые структуры, в частности, Министерство внутренних дел Украины, обеспечивали постоянную охрану врачей, особенно это касается медиков приемных отделений, врачей экстренной медицинской помощи", - добавил глава комитета.

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Автор: Надя Пришляк