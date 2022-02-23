Всего ожидается 4 пакета международных санкций, отметил Наливайченко.

США, Великобритания и ЕС ввели санкции против России из-за признания "ЛДНР" и продолжающейся агрессии против Украины. Санкции могут расширить.

Нардеп от "Батькивщины" и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко собрал перечень санкций, уже введенных и анонсированных.

Так, полностью остановлен процесс запуска "Северного потока - 2". Сертификация не начнется, пока РФ не покинет территорию Украины и не денонсирует признание "ЛДНР".

ЕС ввел санкции против 27 физических и юридических лиц, а также против 351 депутата Госдумы. В частности, наложены санкции на журналистов Симоньян, Соловьева и официального спикера МИД Марию Захарову.

США ввели санкции против ВЭБ (российский государственный инвестиционный банк), футбольного клуба ЦСКА и "Промсвязьбанк" и его 17 дочерних компаний. Сайт банка ВЭБ уже недоступен, из Google Play пропала программа банка "Промсвязьбанка".

Клиенты "Промсвязьбанка" из-за санкций не могут использовать его карты на территории государств, объявивших ограничения.

Также Минфин США заявил, что вводит санкции против детей российских чиновников - Дениса Бортникова, Петра Фрадкова и Владимира Кириенко.

Британия наложила санкции против пяти российских банков: "Россия", "ИС Банк", "Генеральный банк", "Промсвязьбанк" и "Черноморский банк". Персональные санкции наложены на "друзей Путина" Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Япония также ввела санкции против России: так же как и США, Токио санкционировал суверенный долг РФ, запрещая выпускать новые облигации в Японии и брать займы.

Также будут заморожены активы официальных лиц и запрещены экономические связи и экспорт из так называемых "ЛДНР". В случае дальнейшей агрессии России, санкции будут расширены.

Кроме этого, британские депутаты призвали правительство ввести санкции против Романа Абрамовича. Белый дом не исключает санкций в отношении "Сбербанка" и ВТБ. Также США потенциально не исключают возможности исключения РФ из банковской системы SWIFT.

"Всего ожидается 4 пакета международных санкций, в зависимости от действий Кремля. Текущие меры - для предотвращения. ... Мы благодарны за поддержку и помощь нашим международным партнерам из США, Великобритании, Евросоюза!", - отметил Наливайченко.

Путин признал "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. Только за минувшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военный погиб, еще шестеро – ранены и травмированы.

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