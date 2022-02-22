По словам премьера, этот проект должен быть окончательно запрещен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль приветствовал решение Федерального канцлера Германии Олафа Шольца остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2", и отметил, что этот проект должен быть окончательно запрещен.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, добавив, что признание Россией так называемых "Л/ДНР" является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности нашего государства и основ международного права.

"Вместе с нашими международными партнерами мы будем принимать все необходимые меры, чтобы этот шаг агрессии получил решительный ответ. Мы ожидаем усиления санкций и военной и экономической помощи. Цивилизованный мир должен дать консолидированный ответ прямо сейчас. Хочу по случаю поприветствовать оперативное решение Федерального канцлера Германии Олафа Шольца остановить сертификацию "Северного потока-2". Этот проект должен быть окончательно запрещен", - написал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, сегодня, 22 февраля, заявил, что Германия предприняла шаги, чтобы остановить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на действия России в отношении признание независимости "ЛНР" и "ДНР".

"Северный поток-2": что известно о проекте

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября 2021 года приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.

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