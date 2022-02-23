В санкционном списке оказались депутаты Госдумы, проголосовавшие за это решение, а также 27 физических лиц и организаций.

В среду, 23 февраля, Европейский союз официально ввел санкции против России за признание террористических организаций "ДНР"и " ЛНР".

Об этом говорится на сайте Европейского совета.

К санкционного списка попали все депутаты Государственной Думы России, которые 15 февраля проголосовали за призыв к президенту РФ признать "ЛДНР". Речь идет о 351 депутата.

Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Среди них:

члены правительства, которые были привлечены к принятию незаконных решений;

банки и бизнесмены / олигархи поддерживают финансово или материально Российские операции на территориях Донецка и Луганска или получают от них выгоду;

старшие военные офицеры, которые играли роль во вторжении и дестабилизирующих действиях;

лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме того, подсанкционным россиянам запрещено путешествовать в ЕС и въезжать с целью транзита.

Также ЕС ввел запрет на импорт товаров с территорий ЛНР и ДНР, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг, а также запрет на экспорт определенных товаров и технологий.

Санкции ЕС также содержат секторальный запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Речь идет об ограничении доступа России к рынкам капитала и финансовым услугам ЕС.

"ЕС призывает Россию отменить признание неподконтрольных правительству (Украины - УНИАН) территорий Донецкой и Луганской областей, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе. ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению России признать эту провозглашенную независимость. ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости и подтверждает свою твердую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Путин признал "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. Только за прошедшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военный погиб, еще шестеро – ранены и травмированы.

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