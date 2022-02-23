Японская сторона приняла решение ввести запрет на выпуск в своей стране облигаций России.

Власти Японии вводят санкции против России из-за ее действий на территории Украины, детали ограничительных мер будут проработаны и объявлены в ближайшие дни.

Япония решила ввести запрет на выпуск в своей стране российских облигаций, заморозить активы некоторых россиян и ограничить возможность на совершение поездок, рассказал японский премьер-министр Фумио Кисида, пишет Reuters.

Чиновник отметил, что ситуация между Украиной и РФ остается достаточно напряженной, и японская сторона продолжит за ней внимательно следить.

"Действия России явно наносят ущерб суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти действия и настоятельно призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям", – заявил премьер.

Ранее стало известно, что правительство Японии согласовывает введение экономических санкций против РФ после признания Кремлем независимости самопровозглашенных "ЛДНР". Журналисты выяснили, что ограничительные меры будут касаться экспорта высокотехнологичной продукции, в которой используются передовые технологии.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". В одном из пунктов говорилось, что в псевдореспублики с "миротворческой" миссией зайдут войска России.

После этого президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Позже Штаты ввели новые ограничительные меры против России. Потом американское Министерство финансов сообщило, что были введены санкции против российских банков "Промсвязьбанк" и "ВЭБ", а также в отношении их 42 дочерних компаний.

Еще СМИ узнали, что послы Европейского Союза согласовали санкции против РФ в связи с признанием российскими властями "ЛДНР".

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